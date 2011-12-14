45% українців хочуть до ЄС (опитування)

Більш як половина українців не бажають виїжджати на постійне проживання в інші країни.

Як повідомили УНІАН у Центрі Разумкова, про це свідчать дані проведеного соціологічного дослідження.

Так, в ході опитування з’ясувалося, що 52,5% респондентів не погодились би виїхати з України на постійне проживання в іншу країну, якби в них була така можливість.

Водночас чверть (25,2%) сказали, що готові виїхати до країн Європейського Союзу. Заявили, що виїхали б до країн Митного союзу (Росія, Білорусь, Казахстан), –10,2%. Інші варіанти відповідей надавали 1,8%. Відмовились відповісти – 10,3%.

Також опитування показало, що серед громадян України переважає позитивне ставлення до вступу України до Європейського Союзу. Згідно з результатами дослідження, підтримують вступ до ЄС 45,0% опитаних, проти вступу – 34,2%. Водночас значне число (20,7%) громадян утрималися від відповіді.

Водночас як зазначає більшість респондентів (55,8%), практичні дії української влади не відповідають її євроінтеграційним деклараціям (лише 12,3% вказують на відповідність дій влади цим деклараціям). При цьому сказали, що важко відповісти на запитання, аж 31,8%.

37,4% опитаних вважають, що вони особисто виграють, якщо Україна вступить до ЄС, 26,5% – що програють. 27,0% вважають, що вони виграють від вступу України до Митного союзу Росії, Білорусі і Казахстану, 23,5% – що програють. Але при цьому значний відсоток громадян України не може відповісти на поставлені запитання щодо виграшу від вступу до ЄС чи Митного союзу (відповідно 36,2% та 49,5%).

Так само 45,9% опитаних оцінюють рівень своєї поінформованості про Європейський Союз як середній, 36,4% - як низький, 8,8% не мають жодної інформації і лише 4,4% оцінюють його як високий. Нижчим є рівень поінформованості про Митний союз Росії, Білорусі і Казахстану (відповідно 35,3%, 40,6%, 15,0% і 4,4%).

Опитування показало, що більшість громадян України (64,1%) характеризують українсько-російські відносини як нестабільні, 20,3% - як добрі, і 9,0% – як погані. При цьому частіше політику України стосовно Росії респонденти називають невизначеною і суперечливою (38,3%), приблизно так само вони характеризують і політику Росії стосовно України (34,3%).

Частіше громадяни України очікують, що у найближчі роки відносини між Україною і Росією не зміняться (так вважають 38,1% опитаних), на покращення сподіваються 30,9%, очікують їх погіршення 12,4%.

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 3 по 8 листопада 2011 р. Було опитано 2009 респондентів віком від 18 років у всіх областях України, Києві та АР Крим за вибіркою, що репрезентує доросле населення України за основними соціально-демографічними показниками. Похибка вибірки не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.