Клюєв обіцяє, що за два роки їстимемо м'ясо лише власного виробництва

Перший віце-прем`єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ вважає, що Україна має всі можливості протягом найближчих двох років повністю відмовитися від імпорту м`ясної продукції, а всі потреби у ній покривати за рахунок власного виробництва.

Як повідомили УНІАН у прес-службі А. КЛЮЄВА, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

Чиновник зазначив, що Україна щорічно імпортує від 200 до 300 тис. тонн м`ясної продукції. За його словами, в поточному році цей показник вдалося скоротити на 50 тис. тонн.

Перший віце-прем`єр-міністр зазначив, що зараз одне з українських підприємств у Вінницькій області реалізує проект з виробництва птиці, який за своїми обсягами буде одним із найбільших у світі. «Це буде одне з найбільших виробництв у світі. Триває будівництво, придбання технологій, обладнання», – сказав він, додавши, що держава повинна стимулювати такі проекти.

Також А.КЛЮЄВ зазначив, що для нарощування виробництва і розвитку агропромислового комплексу уряд розробив ряд стимулів. Це, зокрема, погашення кредитних відсотків великим компаніям, що займаються будівництвом великих тваринницьких комплексів, сприяння в отриманні кредитних ресурсів під такі виробництва, стимулювання виробництва нових видів зернових культур, збільшення вкладень у добрива, відновлення меліоративних земель.

Він заявив, що дав доручення, і відповідні фахівці вже займаються проектом відновлення меліорації українських земель. А.КЛЮЄВ вважає цей напрям важливим на шляху до збільшення продуктивності сільського господарства. Також у прес-службі повідомили, що, за експертними оцінками, на сьогодні в Україні залишилося лише 20% від радянського рівня меліорації.

«Агропромисловий комплекс - це майбутнє нашої держави. Це доволі перспективна галузь, у яку необхідно буде інвестувати значні ресурси», – сказав перший віце-прем`єр-міністр.