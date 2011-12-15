КМДА владнала конфлікт навколо будівництва по вулиці Гончара

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ, залучивши до співпраці провідних експертів галузі з Мінрегіонбуду та Міністерства культури, досяг успіхів у вирішенні конфліктної ситуації навколо будівництва житлового комплексу по вулиці Гончара 17-23, пише Gazeta.ua.

За втручання О.ПОПОВА, минулого тижня було проведено плідну роботу з замовником будівництва об’єкту – компанією «Інвестиційно-будівельна група». Після детального вивчення дозвільної документації на будівництво цього житлового комплексу, спеціалісти виробили низку рекомендацій та досягли ряду домовленостей з забудовником, спрямованих на коригування будівельного проекту, пише «Газета».

Так, зокрема, «Інвестиційно-будівельна група» пішла назустріч рекомендаціям експертів КМДА та Мінрегіонбуду і знизила кількість поверхів проекту. Тепер висота будівлі становитиме не 42, а 36,6 метра. Необхідні зміни вже внесено в проект, повідомили у Мінрегіонбуді.

Оскільки громадськість та керівництво «Софії Київської» неодноразово виказували занепокоєність впливом будівництва на стан ґрунтів та підземних вод у районах, що прилягають до будівельної ділянки, на виконання вимоги Мінрегіонбуду, представники забудовника замовили у спеціалізованих організацій проект для гідрологічного моніторингу території, укріплення ґрунтів та облаштування безпечного проходження ґрунтових вод на ділянці, де проводиться будівництво.

Також, керівництво КМДА повторно зобов’язали замовника «Інвестиційно-будівельна група» узгодити паспорт облаштування фасадів в Головному управлінні містобудування та архітектури задля забезпечення максимального збереження історичного вигляду кварталу.

За даними видання, цього місяця це вже «друга реальна перемога» О.ПОПОВА щодо вирішення питань, котрі стосуються конфліктних забудов у центральній частині столиці (було відповідне доручення Президента України). Першою перемогою стала безоплатна передача в комунальну власність територіальної громади міста Києва скандальної будівлі на станції метро «Театральна».