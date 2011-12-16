БЮТ готує документи на Нобелівську премію для Тимошенко

Народний депутат України (фракція «БЮТ-Батьківщина»), голова парламентського Комітету з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА підтвердила інформацію про те, що БЮТ готує документи для номінування Юлії ТИМОШЕНКО на Нобелівську премію миру.

Під час гарячої лінії у газеті «Комсомольская правда в Украине» депутат сказала: «Ю.ТИМОШЕНКО – символ демократії в Україні. І я вважаю, що Нобелівський комітет і країни Європи допоможуть переламати нинішню ситуацію. Дуже важливо, щоб українській владі весь світ визначив завдання № 1 – звільнення несправедливо осудженої людини, над якою, додатково, сьогодні продовжують знущатися».

За словами Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, «заслуга Ю.ТИМОШЕНКО – у тій активній політичній позиції, яку вона зайняла. Вона пройшла Майдан, запустила демократичні процеси в країні, опинилася за ґратами як лідер опозиції. Все це робить її гідною Нобелівської премії миру».

Вона додала, що документи вже підготовлено і направлено до Нобелівського комітету. «Ми провели необхідні переговори, відправили звернення до комітету. Процедура присудження цієї премії дуже складна, проте ми готові її пройти», - підкреслила народний депутат.