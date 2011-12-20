Тимошенко написала відкритий лист лідерам опозиційних партій

Лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО закликає лідерів опозиційних партій об`єднатися.

Про це йдеться у її відкритому листі, текст якого оприлюднено на сайті партії "Батьківщина".

"Звертаюся до всіх лідерів опозиційних партій з уклінним проханням в цій важкій ситуації, коли Україна продається з молотка разом із землею, стратегічною власністю та з європейською перспективою, коли свобода українців знищується щохвилинно, коли наша вистраждана безцінна незалежність вже майже зраджена - нарешті по-справжньому, а не в гаслах, об’єднатися та дати на парламентських виборах у 2012 році справжній бій правлячій мафії", - йдеться у листі.

Ю.ТИМОШЕНКО вважає, що справді реальним може бути лише об’єднання в єдиний партійний список на основі нейтральної партії та в єдиний список кандидатів у мажоритарних округах. Вона вважає, що тільки в цьому випадку для всіх опозиційних партій з’явиться шанс запобігти опозиційним взаємопоборюванням та з великою перевагою виграти справедливий бій «Україна проти мафії».

"Вірю, що опозиційні сили можуть знайти такий консенсус без дріб’язкової боротьби за пропорції та привілеї у списках та хоч один раз продемонструвати любов до України, а не до себе. Спільний список такої команди треба було би оприлюднити заздалегідь для суспільного обговорення та запросити очолити цей список високоморальну та патріотичну людину рівня Ліни КОСТЕНКО. Прошу «Комітет опору диктатурі» розглянути мою публічну пропозицію разом з усіма опозиційними партіями та прийняти її заради України. Вірю, що справжня відповідальність за майбутнє України значно цінніша за власні амбіції політиків", - наголосила у листі Ю.ТИМОШЕНКО.

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