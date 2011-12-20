Тимошенко написала відкритий лист лідерам опозиційних партій
Пропонує запросити людину рівня Л.Костенко
Лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО закликає лідерів опозиційних партій об`єднатися.
Про це йдеться у її відкритому листі, текст якого оприлюднено на сайті партії "Батьківщина".
"Звертаюся до всіх лідерів опозиційних партій з уклінним проханням в цій важкій ситуації, коли Україна продається з молотка разом із землею, стратегічною власністю та з європейською перспективою, коли свобода українців знищується щохвилинно, коли наша вистраждана безцінна незалежність вже майже зраджена - нарешті по-справжньому, а не в гаслах, об’єднатися та дати на парламентських виборах у 2012 році справжній бій правлячій мафії", - йдеться у листі.
Ю.ТИМОШЕНКО вважає, що справді реальним може бути лише об’єднання в єдиний партійний список на основі нейтральної партії та в єдиний список кандидатів у мажоритарних округах. Вона вважає, що тільки в цьому випадку для всіх опозиційних партій з’явиться шанс запобігти опозиційним взаємопоборюванням та з великою перевагою виграти справедливий бій «Україна проти мафії».
"Вірю, що опозиційні сили можуть знайти такий консенсус без дріб’язкової боротьби за пропорції та привілеї у списках та хоч один раз продемонструвати любов до України, а не до себе. Спільний список такої команди треба було би оприлюднити заздалегідь для суспільного обговорення та запросити очолити цей список високоморальну та патріотичну людину рівня Ліни КОСТЕНКО. Прошу «Комітет опору диктатурі» розглянути мою публічну пропозицію разом з усіма опозиційними партіями та прийняти її заради України. Вірю, що справжня відповідальність за майбутнє України значно цінніша за власні амбіції політиків", - наголосила у листі Ю.ТИМОШЕНКО.
ВІДКРИТИЙ ЛИСТ
Знаходячись в тюремній камері та будучи прикутою до ліжка, маю можливість спостерігати за всіма спецопераціями, які проводить оточення Януковича проти нашої політичної команди руками вільних або невільних виконавців. Зупинитися хочу на останній цинічній провокації про те, що партія «Батьківщина» зрадила лідера, почала працювати на кон’юнктурні інтереси окремих керівників партії та що мої заяви, листи та повідомлення приховуються або ігноруються. Зараз масово почала поширюватися дезінформація про нібито розкол між мною та партією, яку я очолюю. Ще раз повторюю, що все це є свідомою провокацією оточення Януковича, та хочу повідомити наступне: По-перше: я і партія «Батьківщина» — єдине ціле, з усіма нашими помилками, перемогами, розчаруваннями та успіхами. Та в той же час - з глибоким спільним та щирим переконанням, що Україна найближчим часом стане сильною, демократичною, успішною європейською країною. Звісно, після того, як окупанти будуть усунуті від влади, яку вони грубо узурпували. Саме для цього ми багато років спільно працюємо. Зараз добра нагода висловити подяку та підтримку всім моїм однопартійцям та депутатам нашої фракції. Дякую вам за боротьбу! Боротьбу за справедливість, за Україну, за права людей та за моє життя. Тримайтеся! По-друге: хочу висловитися щодо ситуації з законом про вибори до Верховної Ради України. Я глибоко переконана, що єдиний оптимальний варіант виборчої системи для України — це пропорційна, за відкритими партійними списками, з прохідним бар’єром 2%. Саме така система виборів застосовується іншими демократичними країнами. Виборчий закон, який підписаний, а перед тим розроблений Януковичем для проведення виборів до Верховної Ради України в 2012 році — ганебний, принизливий для Європейської України. Але наша політична команда все-таки вирішила мінімізувати можливості для фальсифікацій, наскільки можливо покращити цей непотріб. Це категорично не консенсус з партією влади. Це спроба мінімізації очевидно негативних наслідків. Технічно я не мала змоги вчасно проконсультуватися на цю тему з фракцією, але я розумію їх позицію, бо на виборах до Верховної Ради України в 2012 році нам треба прибирати від влади цю спільну загальнонаціональну біду, і мінімізація фальсифікацій, якої добилася опозиція, може мати вирішальне значення. Так, моя команда через це голосування, понесла певну втрату репутації, але ж не все треба робити заради рейтингів. Вони думали в цю хвилину не про рейтинги, а про запобігання біді на виборах, думали про майбутнє життя кожного українця. Всім зрозуміло, що закон про вибори до Верховної Ради України був би прийнятий за змішаною системою і з таким несправедливим прохідним бар’єром і без опозиції, але в значно ганебнішому вигляді, зі значно більшими, вірніше абсолютними, можливостями для фальсифікацій. А вбивати надію всієї нації на визволення в 2012 році від окупації не маємо морального права. По-третє: звертаюся до всіх лідерів опозиційних партій з уклінним проханням в цій важкій ситуації, коли Україна продається з молотка разом із землею, стратегічною власністю та з європейською перспективою, коли свобода українців знищується щохвилинно, коли наша вистраждана безцінна незалежність вже майже зраджена - нарешті по-справжньому, а не в гаслах, об’єднатися та дати на парламентських виборах у 2012 році справжній бій правлячій мафії. Вважаю, що справді реальним може бути лише об’єднання в єдиний партійний список на основі нейтральної партії та в єдиний список по висуненню кандидатів на мажоритарних округах. Тільки в цьому випадку для всіх опозиційних партій з’явиться шанс запобігти опозиційним взаємопоборюванням та з великою перевагою виграти справедливий бій «Україна проти мафії». Вірю, що опозиційні сили можуть знайти такий консенсус без дріб’язкової боротьби за пропорції та привілеї у списках та хоч один раз продемонструвати любов до України, а не до себе. Спільний список такої команди треба було би оприлюднити заздалегідь для суспільного обговорення та запросити очолити цей список високоморальну та патріотичну людину рівня Ліни Костенко. Прошу «Комітет опору диктатурі» розглянути мою публічну пропозицію разом з усіма опозиційними партіями та прийняти її заради України. Вірю, що справжня відповідальність за майбутнє України значно цінніша за власні амбіції політиків. Слава Україні! Юлія Тимошенко 16.12.2011р.
По-перше: я і партія «Батьківщина» — єдине ціле, з усіма нашими помилками, перемогами, розчаруваннями та успіхами. Та в той же час - з глибоким спільним та щирим переконанням, що Україна найближчим часом стане сильною, демократичною, успішною європейською країною. Звісно, після того, як окупанти будуть усунуті від влади, яку вони грубо узурпували. Саме для цього ми багато років спільно працюємо.
Зараз добра нагода висловити подяку та підтримку всім моїм однопартійцям та депутатам нашої фракції. Дякую вам за боротьбу! Боротьбу за справедливість, за Україну, за права людей та за моє життя. Тримайтеся!
По-друге: хочу висловитися щодо ситуації з законом про вибори до Верховної Ради України. Я глибоко переконана, що єдиний оптимальний варіант виборчої системи для України — це пропорційна, за відкритими партійними списками, з прохідним бар’єром 2%. Саме така система виборів застосовується іншими демократичними країнами. Виборчий закон, який підписаний, а перед тим розроблений Януковичем для проведення виборів до Верховної Ради України в 2012 році — ганебний, принизливий для Європейської України. Але наша політична команда все-таки вирішила мінімізувати можливості для фальсифікацій, наскільки можливо покращити цей непотріб. Це категорично не консенсус з партією влади. Це спроба мінімізації очевидно негативних наслідків.
Технічно я не мала змоги вчасно проконсультуватися на цю тему з фракцією, але я розумію їх позицію, бо на виборах до Верховної Ради України в 2012 році нам треба прибирати від влади цю спільну загальнонаціональну біду, і мінімізація фальсифікацій, якої добилася опозиція, може мати вирішальне значення.
Так, моя команда через це голосування, понесла певну втрату репутації, але ж не все треба робити заради рейтингів. Вони думали в цю хвилину не про рейтинги, а про запобігання біді на виборах, думали про майбутнє життя кожного українця.
Всім зрозуміло, що закон про вибори до Верховної Ради України був би прийнятий за змішаною системою і з таким несправедливим прохідним бар’єром і без опозиції, але в значно ганебнішому вигляді, зі значно більшими, вірніше абсолютними, можливостями для фальсифікацій. А вбивати надію всієї нації на визволення в 2012 році від окупації не маємо морального права.
По-третє: звертаюся до всіх лідерів опозиційних партій з уклінним проханням в цій важкій ситуації, коли Україна продається з молотка разом із землею, стратегічною власністю та з європейською перспективою, коли свобода українців знищується щохвилинно, коли наша вистраждана безцінна незалежність вже майже зраджена - нарешті по-справжньому, а не в гаслах, об’єднатися та дати на парламентських виборах у 2012 році справжній бій правлячій мафії.
Вважаю, що справді реальним може бути лише об’єднання в єдиний партійний список на основі нейтральної партії та в єдиний список по висуненню кандидатів на мажоритарних округах. Тільки в цьому випадку для всіх опозиційних партій з’явиться шанс запобігти опозиційним взаємопоборюванням та з великою перевагою виграти справедливий бій «Україна проти мафії». Вірю, що опозиційні сили можуть знайти такий консенсус без дріб’язкової боротьби за пропорції та привілеї у списках та хоч один раз продемонструвати любов до України, а не до себе.
Спільний список такої команди треба було би оприлюднити заздалегідь для суспільного обговорення та запросити очолити цей список високоморальну та патріотичну людину рівня Ліни Костенко. Прошу «Комітет опору диктатурі» розглянути мою публічну пропозицію разом з усіма опозиційними партіями та прийняти її заради України. Вірю, що справжня відповідальність за майбутнє України значно цінніша за власні амбіції політиків.
Слава Україні!
Юлія Тимошенко
16.12.2011р.