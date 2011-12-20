Прокурор розкритикувала капці Тимошенко

У прокуратурі вважають, що екс-прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО намагається маніпулювати суспільною свідомістю, вимагаючи, щоб її доставили до суд у лежачому стані.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам під час перерви у засіданні Апеляційного суду Києва, який розглядає скаргу на вирок Ю.ТИМОШЕНКО у газовій справі, заявила представник державного обвинувачення Лілія ФРОЛОВА.

«Я вважаю, що це, звісно, маніпулювання суспільною свідомістю і більш нічого через те, що, як ви пам’ятаєте, засоби масової інформації показували по телебаченню камеру медичної частини, де знаходиться засуджена ТИМОШЕНКО. І, до речі, я звернула увагу на те, які капці стояли біля ліжка. Якщо ви не звернули увагу – біля ліжка стояли капці на великій платформі. Скажіть, будь ласка, якщо в людини болить спина, вона буде носити каблук або велику платформу?», - зазначила Л.ФРОЛОВА та додала: «Звісно ж, ні».

При цьому Л.ФРОЛОВА вкотре наголосила, що, відповідно до висновків медиків, немає жодних підстав для того, щоб Ю.ТИМОШЕНКО була присутня на судовому засіданні «у горизонтальному положенні. Такого у довідці немає».