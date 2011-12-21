Київського чиновника судять за тією ж статтею, що й Тимошенко

Оболонський суд продовжує слухання справи начальника главку охорони культурної спадщини КМДА Руслана Кухаренка, повідомляє "Сегодня".

«Зараз виступають свідки. Всього їх більше 40, а заслухали трохи більше 10. Після цього приступимо до вивчення справи, потім сам Кухаренко даватиме свідчення», - розповів газеті адвокат Володимир Голуб. Суд триватиме ще не один місяць.

Нагадаємо, Кухаренка звинувачують за статтями 364 (зловживання владою) та 365 (як у Юлії Тимошенко - перевищення влади та службових повноважень). Йому інкримінують незаконне укладення договору з фірмою на надання юрпослуг, за що, згідно зі звинуваченням, з бюджету заплатили 640 тис. грн, і перевищення ліміту на користування транспортними послугами. Кухаренку загрожує до 5 років.

У Лук`янівському СІЗО чиновник провів п`ять місяців, його випустили на підписку про невиїзд у кінці січня. Одна з причин - народження третьої дочки - Варвари, 22 грудня їй виповниться рік. На нарах Кухаренко, за його словами, займався живописом і відростив величезну бороду, але голитися до вироку не має наміру.