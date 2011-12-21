Нардеп запевняє, що опозиція не голосуватиме за «ганебний» бюджет

Народний депутат України Андрій ПАВЛОВСЬКИЙ (фракція "БЮТ-Батьківщина") запевняє, що опозиція не голосуватиме за проект державного бюджету на 2012 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це депутат сказав на брифінгу.

Він наголосив, що в проекті бюджету передбачено, що «соціальна складова фактично буде заморожена», відбудеться «зростання інфляції і буде суттєво під загрозою стабільність гривні».

«Ми цей антисоціальний бюджет ні в якому разі не будемо підтримувати», - наголосив А.ПАВЛОВСЬКИЙ.

При цьому він підкреслив: «Нуль голосів буде від опозиції за цей ганебний бюджет».