Нардеп: українських миротворців заганяють у Конго фактично на війну

Парламентський Комітет з питань національної безпеки та оборони ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді відхилити законопроект №9604 про направлення українського миротворчого контингенту в Демократичну Республіку Конго.

Про це повідомив голова профільного комітету ВР Анатолій ГРИЦЕНКО, поінформували УНІАН у його прес-службі.

За словами А.ГРИЦЕНКА, цим законопроектом Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ «знову ставить під загрозу життя українських солдат, направляючи їх туди, куди західні держави не наважуються послати своїх військових».

Коментуючи своє ставлення до миротворчої місії у Конго, А.ГРИЦЕНКО заявив, що в такий спосіб глава держави намагається «задобрити» Захід.

«ЯНУКОВИЧ дуже поспішав і підгадав реєстрацію цього законопроекту під приїзд очільників Євросоюзу на саміт Україна-ЄС. Навіть документи не встигли оформити належним чином, зокрема не вказано дату видання і номер указу президента, яким він нібито вводить у дію відповідне рішення РНБО. Зрозуміло, що ніякого засідання РНБО і ніякого обговорення цього питання не було, тепер оформлятимуть заднім числом», - заявив А.ГРИЦЕНКО.

Голова Комітету з питань нацбезпеки та оборони пояснив, що операція у Конго не є класичною миротворчою акцією – йдеться фактично про участь у бойових діях.

«Передбачається використання бойових ударних вертольотів Мі-24 для вогневої підтримки з повітря. Про це йдеться у пояснювальній записці», - додав А.ГРИЦЕНКО.