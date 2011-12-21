Газові переговори зайшли в глухий кут? Азаров: Москва вимагає неможливого

У ході позачергового засідання Кабміну прем’єр-міністр Микола Азаров заявив, що переговори в Москві щодо газу зайшли в глухий кут.

Як повідомляє джерело ZN.UA в уряді, прем`єр підкреслив, що поступки, яких вимагає російська сторона за зниження ціни на газ, надто високі і неприйнятні для України.

М.Азаров додав, що президент Віктор Янукович прийняв рішення внести на розгляд до парламенту проект бюджету з ціною газу $ 416 за тис. куб. м.

У випадку, якщо в найближчі дні будуть досягнуті нові домовленості з Росією на прийнятних для України умовах, то до бюджету будуть внесені відповідні коригування, підкреслив прем`єр-міністр.

Джерело в Кабміні також повідомило, що «найпевніше, газові домовленості будуть досягнуті в січні».

Водночас джерело ZN.UA на Банковій вважає, що 22 грудня стане ключовим для долі газових домовленостей.

Нагадаємо, що в Москві на переговорах залишаються міністр юстиції Олександр Лавринович і керівник Міненерговугілля Юрій Бойко.

Крім того, сьогодні президент В.Янукович заявив, що, на його думку, ціна на російський газ для України має бути не вищою $ 250. При цьому Україна вважає важливим створення саме тристороннього газового консорціуму за участю як РФ, так і ЄС.

Як повідомляло ZN.UA, проект міждержавної українсько-російської «газового» угоди передбачає створення на базі української газотранспортної системи двох спільних з «Газпромом» підприємств у пропорції 50 на 50.