Місце з-під пам'ятника Леніну вже поділили

Черкаський міськвиконком оскаржуватиме постанову Соснівського районного суду Черкас, яка зобов’язує мерію «відновити пам’ятник Леніну на попередньому місті і в попередньому стані».

Про це повідомив кореспонденту УНІАН керуючий справами Черкаського міськвиконкому Микола КУДРЯВЦЕВ.

Зокрема, за його словами, відповідне рішення райсуду не набуде чинності до моменту розгляду справи судом апеляційної інстанції. Зараз, як сказав М.КУДРЯВЦЕВ, у Черкаському міськвиконкомі чекають повного тексту постанови суду, і тоді впродовж десяти днів оскаржуватимуть це рішення у Київському апеляційному адміністративному суді.

За словами М.КУДРЯВЦЕВА, керівництво Черкаської мерії дуже здивувало це рішення, адже суд задовольнив заяву всього одного громадянина - пенсіонера Микола ГУРИНЕНКА. А це може суперечити інтересам набагато більшої кількості жителів Черкас.

М.КУДРЯВЦЕВ зазначив, що земля, на якій суд вимагає відновити пам’ятник Леніну, вже не перебуває на балансі міста. Депутати Черкаської міськради передали цю земельну ділянку в постійне користування КП «Управління з експлуатації Будинку рад і об’єктів обласної комунальної власності».

Щодо відновлення монумента Леніна «у попередньому стані», то всі рештки пам’ятника та постамент роздроблені. Тому відновлення потребуватиме дуже величезних коштів з міського бюджету.

Як повідомляв УНІАН, 20 грудня Соснівський районний суд Черкас визнав незаконним та скасував рішення Черкаського виконкому Черкаської міськради від 27 грудня 2008 року «Про перенесення пам’ятника В.І.Леніна». Також суд зобов’язав Черкаський міськвиконком відновити пам’ятник Леніну на попередньому місці і в попередньому стані.

У ніч на 28 листопада 2008 року у Черкасах з центральної площі демонтували пам’ятник Леніну. Під час демонтажу гранітний монумент розвалився. Уламки зберігаються на території КП "Черкаська служба чистоти". Туди їх перевезли рік тому з парку Перемоги, куди вони були доставлені одразу після демонтажу.