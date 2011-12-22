Бондаренко озвучує претензії до Шевченка за наказом Банкової?

За спробою усунути народного депутата Андрія ШЕВЧЕНКА з посади голови Комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформації стоїть Банкова.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії «Батьківщина».

Як зазначається у повідомленні, «Партія регіонів вибудовує систему тотальної цензури, і саме в рамках цього процесу ініціює переворот в парламентському комітеті з питань свободи слова та інформації». «Претензії на адресу голови комітету А.ШЕВЧЕНКА, які сьогодні Адміністрація Президента наказала озвучити народному депутату Олені БОНДАРЕНКО», в «Батьківщині» розцінюють як безпідставні та необґрунтовані.

Також у «Батьківщині» вважають, що «режим Віктора ЯНУКОВИЧА в рамках розбудови диктатури позбавляє опозицію важелів будь-якого впливу на ситуацію в парламенті та взагалі можливостей контролювати владу».

"Не так давно поплічнику ТАБАЧНИКА Максиму ЛУЦЬКОМУ було передано головування в комітеті ВР з питань науки і освіти, який закріплено за опозицією. Тепер Банкова ініціює рейдерську атаку на комітет з питань свободи слова та інформації. В «Батьківщині» високо оцінюють роботу свого колеги на чолі комітету, і депутати від опозиції зроблять все від них залежне, щоб не дозволити владі зруйнувати парламентський комітет як інструмент боротьби за свободу слова та проти цензури", - наголошується у повідомленні.