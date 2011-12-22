Верховна Рада прийняла бюджет-2012
17:27, 22 грудня 2011Політика
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БЮТ та КПУ не голосували
Верховна Рада України ухвалила Закон «Про державний бюджет України на 2012 рік».
Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 250 із 357 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.
Не голосували у повному складі фракції "БЮТ-Батьківщина" та КПУ.
«За» проголосували 190 народних депутатів від Партії регіонів, 10 членів фракції НУ-НС, 20 представників фракції Народної партії, 18 депутатів від групи «Реформи за майбутнє», 12 позафракційних депутатів.
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