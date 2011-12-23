Адвокат пояснив, чому Тимошенко залишиться в СІЗО

Екс-прем’єра Юлію Тимошенко не повинні переводити до колонії для відбування нею покарання. Про це повідомив адвокат Олександр Плахотнюк.

На його думку, спрогнозувати подальшу долю Ю.Тимошенко, а точніше – де саме вона буде відбувати покарання, дуже важко. Утім, він вважає, що переводити її з Лук'янівського СІЗО до іншого закладу незаконно. Адже існує рішення суду по іншій справі, згідно з яким для Ю.Тимошенко обрано запобіжний у вигляді перебування у київському СІЗО.

«Припустити, куди далі відправлять Ю.Тимошенко, дуже важко. Але, з точки зору, як воно мало бути – її повинні були б залишити у Лук'янівському СІЗО. Адже у рішенні суду щодо обрання Ю.Тимошенко запобіжного заходу по іншій справі – справі ЄЕСУ – було написано «тримати у київському СІЗО». Отже, поки існує цей другий запобіжний захід (на сьогодні він є єдиним, тому що вирок вступає в силу), її не повинні нікуди переводить», — вважає він.

За його словами, лише у разі зміни цього запобіжного заходу іншим рішенням суду Юлію Тимошенко можуть відправити до колонії. Щоправда, куди саме – йому не відомо.

Дзеркало тижня