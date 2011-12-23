Депутата-регіонала вигнали з фракції «за поведінку»

Фракція Партії регіонів у Вінницькій обласній раді виключила зі свого складу депутата Юрія ЯРЕМЧУКА за поведінку, що ганьбить партію.

Як передає кореспондент УНІАН, засідання фракції відбулося сьогодні перед початком чергової сесії облради.

За словами заступника голови фракції Олексія ГАВРИЛОВА, рішення про виключення Ю.ЯРЕМЧУКА було прийнято одноголосно усіма депутатами від ПР, які були присутні на засіданні фракції. "23 грудня на засіданні фракції було ухвалене рішення про виключення ЯРЕМЧУКА", – сказав О.ГАВРИЛОВ.

Сам Ю.ЯРЕМЧУК вважає, що його виключення з фракції ПР ініційовано головою обласної ради Сергієм ТАТУСЯКОМ. «Моє виключення ініціював ТАТУСЯК та його «молода команда». Тому що С.ТАТУСЯК боїться сильних людей. І так він діє останні 10 років, впродовж яких перебуває у владі», – заявив Ю.ЯРЕМЧУК.

Довідка УНІАН. Ю.ЯРЕМЧУК обраний депутатом Вінницької облради на виборах 31 жовтня 2010 року за одномандатним мажоритарним виборчим округом №29 в Оратівському районі Вінниччини.