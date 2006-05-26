Черновецький розуміє, що його ”намагаються надути”
Мер створить комісію
Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ забезпечуватиме квартирами киян тільки після ретельної перевірки їхніх умов життя.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в інтерв`ю журналістам у Києві.
Мер підкреслив, що після скасування прописки з`явилася нова проблема – «зареєструвати на 1 квадратний сантиметр в квартирі можна тисячу осіб». Таким чином, деякі люди стають в чергу і несправедливо одержують житло.
«Я створю комісію, яка виїжджатиме, і виявлятиме випадки шахрайства. Тому що у багатьох випадках мене намагаються надути. Але, насправді вони надувають людей, які насправді мають потребу. Я створю найстрогішу інспекцію, яка відстежить, скільки ж людей живе в квартирі, які проблеми мають її мешканці. Так це питання вирішується і в демократичних країнах. Просто автоматично, за кількістю прописаних людей, я більше розглядати такі проблеми не буду, тому що існує вірогідність обману», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.
Він також підкреслив, що «істерикою» його «узяти» не вдасться. «Я не повинен піддаватися емоціям. Все документуватиметься, і квартири видаватимуться тільки після ретельної перевірки умов життя тих або інших людей», - відзначив мер столиці.