Черновецький розуміє, що його ”намагаються надути”

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ забезпечуватиме квартирами киян тільки після ретельної перевірки їхніх умов життя.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в інтерв`ю журналістам у Києві.

Мер підкреслив, що після скасування прописки з`явилася нова проблема – «зареєструвати на 1 квадратний сантиметр в квартирі можна тисячу осіб». Таким чином, деякі люди стають в чергу і несправедливо одержують житло.

«Я створю комісію, яка виїжджатиме, і виявлятиме випадки шахрайства. Тому що у багатьох випадках мене намагаються надути. Але, насправді вони надувають людей, які насправді мають потребу. Я створю найстрогішу інспекцію, яка відстежить, скільки ж людей живе в квартирі, які проблеми мають її мешканці. Так це питання вирішується і в демократичних країнах. Просто автоматично, за кількістю прописаних людей, я більше розглядати такі проблеми не буду, тому що існує вірогідність обману», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Він також підкреслив, що «істерикою» його «узяти» не вдасться. «Я не повинен піддаватися емоціям. Все документуватиметься, і квартири видаватимуться тільки після ретельної перевірки умов життя тих або інших людей», - відзначив мер столиці.