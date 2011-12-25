Чим відрізняється "Свобода" від німецьких нацистів?

На XXIII з'їзді ВО "Свобода" був знятий з посади голова Донецької міської організації Артур Шевцов.

Ініціатором зняття виступив голова партії Олег Тягнибок. Приводом стало опубліковане нещодавно на порталі "Острів" інтерв'ю з Шевцовим, в якій він зазначив, що "певна схожість з німецькими націонал-соціалістами в українських націоналістів є".



Крім зняття з посади з формулюванням "за порушення дисциплінарного і партійного статутів", Шевцову винесли догану і заборонили обіймати керівні посади в партії.



Наприкінці з'їзду Олег Тягнибок з роздруківки зачитав фрагмент інтерв'ю: "Шевцова запитують: "Як ви ставитеся до ідей Гітлера - багато хто вважає вас їх послідовниками?". Той відповідає: "У кожного своє ставлення до Гітлера. Єдиної позиції партії з цього приводу немає. Що стосується схожості, то в різних країнах націоналізм має як схожі риси, так і відмінності. Тому неможливо заперечувати те, що певна схожість з німецькими націонал-соціалістами в українських націоналістів є. Не можна ігнорувати чужий досвід, якщо він може бути корисним для справи", цитує газета Сегодня.



"Як можна говорити таку маячню? - обурився Тягнибок. - Існує позиція партії: Гітлер і Сталін - одне й те саме. Різниця між націонал-соціалізмом і соціал-націоналізмом величезна! Хоча б тому що це соціалізм, а то націоналізм! Сказане свідчить або про свідому провокацію, або про нерозуміння людиною партійної ідеології ".