Президент звільнив 18 голів райдержадміністрацій з 10 областей

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїми Указами звільнив 18 голів районних державних адміністрацій з 10 областей.

Зокрема, Леоніда ОРЛОВА та Станіслава СТЕПАНОВА звільнено з посад голів, відповідно, Новомиргородської та Олександрівської районних державних адміністрацій Кіровоградської області.

Валерія ТРОЯНА звільнено з посади голови Олевської райдержадміністрації, Володимира ШИРМУ - з посади голови Ємільчинської райдержадміністрації та Ігоря АНТОЩЕНКА - з посади голови Чуднівської районної державної адміністрації Житомирської області.

З Хмельницької області Президент звільнив: Леоніда КРЕША - з посади голови Новоушицької районної державної адміністрації; Богдана ПЕТРИШИНА - з посади голови Деражнянської районної державної адміністрації; Валентина МАЗУРА - з посади голови Ярмолинецької районної державної адміністрації; Василя КРАВЧУКА - з посади голови Теофіпольської районної державної адміністрації та Михайла БОРИСЮКА - з посади голови Ізяславської районної державної адміністрації.

Також В.ЮЩЕНКО звільнив Миколу ПОДІЛЬЧУКА з посади голови Кіцманської районної державної адміністрації Чернівецької області та Володимира ЛУСТУ - з посади голови Снігурівської районної державної адміністрації Миколаївської області.

Крім того, Ярослава ДОВГОПОЛОВА звільнено з посади голови Горохівської районної державної адміністрації, а Валерія ПАНАСЮКА - з посади голови Любешівської районної державної адміністрації Волинської області.

Також з посади голови Артемівської районної державної адміністрації Донецької області звільнено Віктора ДАНИЛОВА; з посади голови Городнянської районної державної адміністрації Чернігівської області – Олександра ШАНОЙЛА; з посади голови Чортківської районної державної адміністрації Тернопільської області – Олександра СТАДНИКА та з посади голови Городенківської районної державної адміністрації Івано-Франківської області – Богдана КОБИЛЯНСЬКОГО.

Тексти указів розміщено на офіційному сайті глави держави.