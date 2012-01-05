Скандальному меру Житомира купили Мерседес

Мер Житомира Володимир Дебой отримав у подарунок "Мерседес-220", який раніше належав народному депутату з Блоку Литвина Миколі Рудченку.

Як повідомляє Українська правдаз посиланням на сайт "Житомир-онлайн" автомобіль був придбаний за 50 тисяч доларів, номерний знак був - АМ 1238 ВР.

Тепер "Мерседес" отримав номерний знак АМ 0007 II.

Як відомо, мер Житомира в минулому році прославився на всю країну скандальною спробою купити за 600 тисяч гривень службове авто.

На цей раз Дебой відмовився від ідеї купувати машину за бюджетні кошти, однак і свої витрачати не став.

За автомобіль, який возитиме мера заплатив місцевий підприємець, екс-депутат міської та обласної ради і власник будівельної бази. Саме на нього автомобіль оформлений в ДАІ.