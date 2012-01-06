У МЗС Чехії «відсилають» чоловіка Тимошенко в МВС

Міністр закордонних справ Чехії Карел ШВАРЦЕНБЕРГ не обговорював з міністром внутрішніх справ Чехії Яном КУБІЦЕ питання про надання політичного притулку чоловіку екс-глави українського уряду Юлії ТИМОШЕНКО Олександру ТИМОШЕНКО.

Про це йдеться у заяві прес-секретаря МЗС Чехії Віта КОЛАРА (Vít Kolář), якою володіє УНІАН.

"МЗС спростовує інформацію, що глава відомства Карел ШВАРЦЕНБЕРГ обговорював надання притулку (Олександру ТИМОШЕНКО) з главою МВС Яном КУБІЦЕ", - зазначається у заяві.

Прес-секретар чеського зовнішньополітичного відомства наголосив, що надання притулку у Чехії є "стандартною, неполітичною та повністю незалежною від МЗС" процедурою.

"МЗС не є державним органом, у компетенцію якого входить питання про надання притулку, і не вирішує, надавати політичний притулок чи ні. Це компетенція виключно Міністерства внутрішніх справ", - наголосив прес-секретар, зауваживши, що закон забороняє міністерству коментувати хід розгляду таких справ.

В.КОЛАР також зауважив, що Чехія цінує дружні відносини з Україною, що були підтвердженні під час "успішного візиту" прем’єр-міністра України Миколи АЗАРОВА до Праги в грудні 2011 року.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні чеська газета Pravo з посиланням на інформацію Міністерства закордонних справ Чехії написала, що чоловік Ю.ТИМОШЕНКО Олександр ТИМОШЕНКО попросив політичного притулку у Чехії.

Газета відзначає, що звернення про отримання притулку О.ТИМОШЕНКО подав наприкінці 2011 року.

У партії «Батьківщина» пояснили, що чоловік Ю.ТИМОШЕНКО був вимушений виїхати з України та звернутися до уряду Чехії з проханням про політичний притулок у зв’язку з посиленим тиском на лідера опозиції через її родину.

Польська Gazeta Wyborcza з посиланням на слова міністра закордонних справ Чехії К.ШВАРЦЕНБЕРГА написала, що чеська влада вирішила надати політичний притулок О.ТИМОШЕНКУ.

За даними газети, сьогодні глава чеського МЗС сказав, що обговорював це питання з главою МВС і після цієї розмови дійшов висновку, що О.ТИМОШЕНКО отримає притулок.