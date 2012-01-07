Топ-5 кращих футбольних тренерів світу

Щорічний рейтинг

Тренер "Барселони"ХосепГвардіолавизнанийкращимклубнимтренеромсвітув 2011році,повідомляєтьсянасайті Міжнародноїфедераціїфутбольноїісторії тастатистики (IFFHS).Гвардіолаз 201очкомпосів першемісцеврейтингуфедерації,складеному запідсумкамиголосування експертівз 81країни.



Надругому місціврейтингу наставникмадридського"​​Реала" ЖозеМоурінью, визнанийкращимтренеромвминуломуроці, -він набрав112 очок.Третємісцевсписку посідаєтренер "МанчестерЮнайтед" серАлексФергюсон, якому експертивіддали107 очок.



Четвертеі п'ятемісцяврейтингу такожзаймаютьтренерианглійськихклубів- наставник "Челсі" АндреВіллаш-Боаш(78очок) ітренер "МанчестерСіті" РобертоМанчіні(45очок).



Середінших тренерів, які потрапиливтоп-18клубнихтренерівсвіту, вартозазначитисербаІванаЙовановича,який тренуєкіпрськийАПОЕЛ.У 2011році цейклубвпершевісторіїкіпрськогофутболувийшов уплей-оффЛігичемпіонів,посівши першемісцевгрупі.



РейтингнайкращихклубнихтренерівсвітускладаєтьсяIFFHSщорічноз 1996року, нагадує Лента.ру.

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