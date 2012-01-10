Литвин розповів, що на Різдво гостював у тещі

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН повідомив, що Новий рік святкував у Буковелі, а на Різдво їздив до тещі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це спікер сказав в інтерв’ю журналістам у Києві.

На уточнююче запитання, чи був у Буковелі сніг, В.ЛИТВИН відповів ствердно.

«Сніг був, тим більше, що працювали штучні пушки», - зауважив він.

При цьому голова ВР додав, що «вже достеменно вивчив всі маршрути, все проїздив, один раз упав».

Також В.ЛИТВИН повідомив, що на Різдво був «в Київській області, у матері дружини».