Литвин розповів, що на Різдво гостював у тещі
14:52, 10 січня 2012Політика
1446 0
Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН повідомив, що Новий рік святкував у Буковелі, а на Різдво їздив до тещі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це спікер сказав в інтерв’ю журналістам у Києві.
На уточнююче запитання, чи був у Буковелі сніг, В.ЛИТВИН відповів ствердно.
«Сніг був, тим більше, що працювали штучні пушки», - зауважив він.
При цьому голова ВР додав, що «вже достеменно вивчив всі маршрути, все проїздив, один раз упав».
Також В.ЛИТВИН повідомив, що на Різдво був «в Київській області, у матері дружини».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter