Єфремову ситуація з Тимошенко нагадує історію з отруєнням Ющенка

У фракції Партії регіонів не бачать необхідності у створенні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради щодо інциденту у Качанівській колонії Харкова з екс-прем’єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ заявив сьогодні на брифінгу.

«Ми взагалі не бачимо необхідності у цьому, зважаючи на те, що керівник Державної пенітенціарної служби та керівник МОЗ заявили про те, що вони готові дати усі відповіді за запитами народних депутатів», - сказав О.ЄФРЕМОВ.

За його словами, ситуація навколо стану здоров’я Ю.ТИМОШЕНКО значно політизується і починає нагадувати ситуацію з отруєнням екс-президента Віктора ЮЩЕНКА.

«Дуже часто, коли задавалися питання, на які мали даватися прості відповіді, то йшли важким шляхом - то ЮЩЕНКО не хоче здавати щось, то не та лабораторія, то не в тій країні проводяться аналізи. Питання, яке зараз розвивається, дуже точно нагадує ту ситуацію», - додав О.ЄФРЕМОВ.