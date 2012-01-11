Бойко: Вартість української ГТС поки не визначено

На сьогодні вартість української газотранспортної системи ще не визначено.

Про це в коментарі УНІАН заявив міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій БОЙКО.

При цьому він повідомив, що на сьогодні ще не оголошено тендер з вибору оцінювача ГТС, який і має визначити вартість об`єкту.

«Оцінити вартість ГТС може міжнародний оцінювач. Ми ще тендер не оголошували, тому що у нас ще готується проект документів з реформування «Нафтогазу». У контексті реформування «Нафтогазу» і буде проведено оцінку ГТС», - сказав Ю.БОЙКО.

При цьому він не зміг прокоментувати, наскільки справедливою є оцінка газотранспортної системи України обсягом 20 млрд. дол.

«Я не можу вам відповісти на це запитання. Відповідь може бути лише після оцінки, яку дасть міжнародний оцінювач», - сказав Ю.БОЙКО.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня голова ВАТ "Газпром" Олексій МІЛЛЕР на зустрічі з прем`єр-міністром РФ Володимиром ПУТІНИМ заявив, що Україна оцінила свою ГТС в 20 мільярдів доларів і запитала знижку на газ у 9 мільярдів доларів щороку у разі створення газотранспортного консорціуму.

"Заявочна сума значна. Наші українські друзі назвали вартість своєї газотранспортної системи в районі 20 мільярдів доларів. Це велика сума з урахуванням того, що ще потрібно буде внести великі кошти для модернізації", - сказав О.МІЛЛЕР.

При цьому екс-прем`єр-міністр, лідер партії “Батьківщина” Юлія ТИМОШЕНКО 10 січня 2012 року у листі до Верховної Ради України у зв`язку з розглядом законопроекту про можливість здачі в оренду української ГТС заявила, що оцінка вартості газотранспортної системи у 20 млрд. дол. – сильно занижена.

“Щиро посміялася, коли почула, що нашу ГТС оцінили у 20 млрд. доларів. Або українську владу партнери України сприймають як цілком неповноцінну, або за лаштунками процесу йде глобальний дерибан у вашому дусі», - пише Ю.ТИМОШЕНКО. «Для прикладу: побудова газопроводу «Набукко» (планується транспортувати 26 млрд. кубометрів на рік) за попередніми оцінками обійдеться в 14 млрд. євро. А побудова першої вітки «Північного потоку» потужністю 27,5 млрд. кубометрів по факту обійшлася в понад 10 млрд. євро. Вам, Вікторе Федоровичу, для довідки: українська ГТС пропускає 180 млрд. кубометрів газу - в рази більше, ніж наведені приклади! - і має унікальні у світовому вимірюванні газові сховища. За найскромнішими оцінками в сьогоднішніх цінових координатах, наша ГТС коштує понад 200 млрд. євро”, – заявила Ю.ТИМОШЕНКО.