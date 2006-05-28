На мисі Фіолент зі скелі впали два хлопці і дівчина

У Севастополі біля мису Фіолент зі скелі впало троє осіб, одна з яких загинула.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, учора зранку на території пансіонату "Каравелла" зі скелі висотою 80 м на мисі Фіолент впало дві особи. Тіло загиблого та постраждалого піднято на поверхню, якого госпіталізовано у тяжкому стані до міської лікарні.

Увечері того ж дня під час підйому з пляжу на мис Фіолент з висоти близько 30 м впала відпочиваюча, яку рятувальники підняли на поверхню, та госпіталізували у тяжкому стані до міської лікарні.

На місці події працював підрозділ Кримського гірського пошуково-рятувального загону.