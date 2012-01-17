Польські ЗМІ: Україна хоче, щоб Газпром сам подав на неї до суду

Представники української влади своїми заявами про намір купити цього року менше газу, ніж мінімально передбачено діючим контрактом між країнами, намагаються змусити росіян подати на Україну до Міжнародного арбітражного суду в Стокгольмі.

Про це пише сьогодні польська газета DziennikGazetaPrawna, відзначаючи, що це зміцнює позицію українських парламентерів під час газових переговорів із Росією.

"Україна готується до розмов із "Газпромом", і вперше за роки в переговорах про ціну за російський газ займає оффенсивну позицію", - написала газета.

Видання нагадало, що міністр енергетики України Юрій БОЙКО напередодні чергового раунду переговорів із росіянами, який пройшов сьогодні, заявив про намір зменшити закупівлю газу в 2012 році до 27 мільярдів кубометрів, тоді як підписаний у 2009 році контракт передбачає відбір Україною щонайменше 33,3 млрд. кубометрів газу.

"Газпром" доводить, що такий крок порушує записане в контрактах правило „бери-або-плати”... Затягування переговорів має привести до того, що Росія сама подасть на Україну до Міжнародного суду в Стокгольмі", - пише видання.

Газета зазначила, що Міжнародний суд оцінює подібні справи з економічної, а не політичної точки зору, відзначивши, що Україна має сильні економічні аргументи завдяки зниженню цін на газ на спотових ринках і надлишку газу в Європі, який оцінюється цього року на рівні 60 млрд. кубометрів.

Окрім цього, позицію українців зміцнюють великі запаси газу в країні, м`яка зима й наявність низки проектів із газифікації вугілля.

"Київ може отримати в трибуналі союзника й водночас гарантії, що росіяни під час чергових енергетичних суперечок не виставлятимуть політичних умов", - написала газета.

Видання також відзначило, що українська влада хоче добитися від росіян відмови від будівництва обхідного газопроводу "Південний потік" і гарантії завантаження української газотранспортної системи, підкресливши, що Київ ніколи не погодиться на продаж ГТС росіянам.

Як повідомляв УНІАН, ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» 19 січня 2009 року підписали два контракти: купівлі-продажу на період із 2009 по 2019 рік; про обсяги та умови транзиту природного газу через територію України на період з 2009 по 2019 рік.

Ціна на газ встановлюється поквартально. Ціна імпортного природного газу для України в І кварталі 2011 року становила близько 264 дол. за тис. куб. м, у ІІ – 295,6 дол. за тис. куб. м, у ІІІ – 354 дол. за тис. куб. м, у IV – близько 400 дол. за тис. куб. м.

Українська влада більше року намагається добитися від російської влади зміни умов десятирічного газового контракту 2009 року, за яким Україна платить за «блакитне паливо» з РФ одну з найвищих цін у Європі.

Незважаючи на оптимістичні заяви українських і російських парламентерів у жовтні-листопаді минулого року, сторонам досі не вдалося змінити контракт.