На німецькому заводі вибухнув хлор
23:47, 17 січня 2012Політика
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7 людей перебувають у тяжкому стані
НазаходіНімеччинивм.Брюльставсявибухгазоподібногохлоруназаводі, що займаєтьсясекретнимирозробками.Кількістьпостраждалихсягає39 осіб, 7 зяких у тяжкомустані,передаєCNN.Заданими місцевогопожежногодепартаменту,вмоментвибухунатериторіїзаводуперебувало понад300 осіб.
Після вибухув будівлізаводута прилеглихбудівляхвзятіпробиповітря.На думкуфахівців, загрозидляздоров'ялюдини ідовкілля немає.Евакуаціюжителівдовколишніхрайонівпроводитинемаєнеобхідності.
МістоБрюльрозташованеза 32кмвідКельна.Населенняміста налічуєпонад 46тис.чоловік.
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