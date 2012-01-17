На німецькому заводі вибухнув хлор

7 людей перебувають у тяжкому стані

НазаходіНімеччинивм.Брюльставсявибухгазоподібногохлоруназаводі, що займаєтьсясекретнимирозробками.Кількістьпостраждалихсягає39 осіб, 7 зяких у тяжкомустані,передаєCNN.Заданими місцевогопожежногодепартаменту,вмоментвибухунатериторіїзаводуперебувало понад300 осіб.



Після вибухув будівлізаводута прилеглихбудівляхвзятіпробиповітря.На думкуфахівців, загрозидляздоров'ялюдини ідовкілля немає.Евакуаціюжителівдовколишніхрайонівпроводитинемаєнеобхідності.



МістоБрюльрозташованеза 32кмвідКельна.Населенняміста налічуєпонад 46тис.чоловік.

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