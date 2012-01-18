Комуністи: Партія регіонів обдурила своїх виборців

18 січня в чотирьох містах Донецької області - Маріуполі, Горлівці, Шахтарську і Дружківці – комуністи проведуть «єдиний день протестних дій».

Про це сьогодні на спільній прес-конференції в Донецьку повідомили перший секретар Донецького обкому КПУ Микола КРАВЧЕНКО і перший секретар Луганського обкому КПУ Спиридон КІЛІНКАРОВ.

За словами М.КРАВЧЕНКА, акції протесту почнуться одночасно – о 11.00 і зберуть кілька тисяч учасників.

«Поставлено тверде завдання: у Горлівці – тисяча чоловік, в інших містах – від 500 до 800», - сказав він.

М.КРАВЧЕНКО зазначив, що активісти Компартії проведуть протестні заходи «щодо болючих тем».

«По-перше, ми проводитиме протести проти того, що в Горлівці (на День народження Степана Бандери - УНІАН) місцева влада дозволила двадцятьом фашистським молодчикам пройти площею Перемоги, тим самим спаплюживши пам'ять людей, які загинули в роки Великої Вітчизняної війни», - сказав лідер донецьких комуністів.

Він висловив упевненість, що влада «зловживає тим, що на тлі соціальних негараздів, наступу на соціальні права, намагаються відвести громадську думку і зіштовхнути дві ідеології – комуністичну і націоналістичну».

«Я попереджаю, що влада грає з вогнем. Якщо вона хоче одержати на тлі цих зіткнень кров, вона її одержить», - сказав М.КРАВЧЕНКО.

Другим питанням дня протесту він назвав скорочення залізничних пасажирських перевезень, що відбувається на Донеччині і Луганщині. «Зачіпаються інтереси самих незахищених шарів суспільства, людей, які користуються електричками. Ця реформа змушує людей їздити автобусами, що значно дорожче», - наголосив М.КРАВЧЕНКО.

Він також повідомив, що третьою темою протестного дня стане "антинародна реформа охорони здоров'я”, а четвертою – «про захист голосів виборців, про фальсифікації на майбутніх парламентських виборах».

С.КІЛІНКАРОВ зазначив, що Партія регіонів обдурила своїх виборців, і на акціях протесту про це також йтиметься. «Безумовно, в Донецькій і Луганській області комуністи стоять в опозиції до влади. І ми вимагатимемо вирішення питання російської мови і вступу України до Єдиного економічного простору», – сказав лідер луганських комуністів.