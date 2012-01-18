Азаров питає в міністра, чому «нащедрували» підвищення квартплати

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив міністру регіонального розвитку та ЖКГ Анатолію БЛИЗНЮКУ розібратися із необгрунтованим підвищенням комунальних тарифів у деяких регіонах.

Як передає кореспондент УНІАН, таке доручення М.АЗАРОВ дав сьогодні, відкриваючи засідання Кабінету міністрів.

«Окремі керівники місцевих органів влади, скористувавшись ліквідацією державного органу, який відповідає за ціни в країні, з 1 січня підвищили квартирну плату так, що в середньому в Україні вона зросла на 8,3%», - сказав М.АЗАРОВ.

Він наголосив, що це сталося тільки тому, що з боку МінЖКГ і «з вашого боку особисто, Анатолію Михайловичу БЛИЗНЮК», не було контролю і оперативного реагування з цього приводу.

М.АЗАРОВ наголосив, що на сьогоднішнє засідання уряду запрошені «так звані новатори», які підвищили квартплату. Глава уряду наголосив, що Кабмін розгляне причини підвищення тарифів, оскільки, за словами М.АЗАРОВА, в Україні не було піднято тарифи на газ, електроенергію, бензин, курс гривні залишається стабільним. «Чому ж під новорічні феєрверки «нащедрували» такі підвищення квартплати?», - наголосив М.АЗАРОВ.

Також прем’єр-міністр зазначив, що А.БЛИЗНЮК під час сьогоднішньої селекторної наради, яку він проводить у міністерстві, має з’ясувати ситуацію у кожному регіоні і оцінити дії місцевої влади.

«Вимога одна – ніяких підстав для підвищення тарифів немає. Тому всі необгрунтовані рішення повинні бути негайно скасовані, а до їхніх авторів застосовані заходи впливу», - підкреслив М.АЗАРОВ.