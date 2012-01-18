Азаров поки не коментує відставку Ярошенка

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ у п`ятницю, 20 січня, прокоментує відставку Федора ЯРОШЕНКА з поста міністра фінансів.

Про це він сказав у відповідь на прохання УНІАН прокоментувати рішення Президента Віктора ЯНУКОВИЧА прийняти відставку Ф.ЯРОШЕНКА.

«У п`ятницю на прес-конференції», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні, 18 січня, прийняв заяву про відставку міністра фінансів Ф.ЯРОШЕНКА.

Керівник Мінфіну звернувся до В.ЯНУКОВИЧА з проханням звільнити його з посади за власним бажанням під час сьогоднішньої зустрічі.

Ф.ЯРОШЕНКО обіймав посаду міністра фінансів з березня 2010 року.