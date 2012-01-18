Азаров поки не коментує відставку Ярошенка
13:31, 18 січня 2012Політика
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Обіцяє у п`ятницю
Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ у п`ятницю, 20 січня, прокоментує відставку Федора ЯРОШЕНКА з поста міністра фінансів.
Про це він сказав у відповідь на прохання УНІАН прокоментувати рішення Президента Віктора ЯНУКОВИЧА прийняти відставку Ф.ЯРОШЕНКА.
«У п`ятницю на прес-конференції», - сказав М.АЗАРОВ.
Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні, 18 січня, прийняв заяву про відставку міністра фінансів Ф.ЯРОШЕНКА.
Керівник Мінфіну звернувся до В.ЯНУКОВИЧА з проханням звільнити його з посади за власним бажанням під час сьогоднішньої зустрічі.
Ф.ЯРОШЕНКО обіймав посаду міністра фінансів з березня 2010 року.
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