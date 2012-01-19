Дружина Луценка стверджує, що останні два тижні він почувається зле

Дружина екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА Ірина стверджує, що останні два тижні її чоловік почувається зле.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні журналістам під час перерви у засіданні Печерського районного суду Києва з розгляду справи Ю.ЛУЦЕНКА.

За словами І.ЛУЦЕНКО, її чоловіку в останні дні робили обстеження черевної порожнини, підтвердивши захворювання підшлункової залози, збільшення печінки тощо.

Вчора ввечері, зазначила дружина екс-міністра, Ю.ЛУЦЕНКУ вкололи ліки для того, щоб він, на її переконання, «міг стояти на ногах і брати участь у судовому засіданні».

«Повторний виклик сьогодні вранці до суду швидкої допомоги, - додала вона, - здійснено лише з однією метою: щоб знову зробити ЛУЦЕНКУ знеболювальне і щоб лікарі пересвідчилися, що він може брати участь у судовому засіданні».