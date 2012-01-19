Міністерським портфелем Хорошковський не обмежиться?

Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ незабаром посаду міністра фінансів може сумістити з віце-прем`єрством.

Про це пише газета “Коммерсант-Украина” (№ 4 від 19 січня).

Джерела в Адміністрації Президента стверджують, що, за задумом глави держави, поява В.ХОРОШКОВСЬКОГО в уряді повинна розблоковувати хід реформ у країні. "Ми свідомо пішли на переведення ХОРОШКОВСЬКОГО. Це останній шанс врятувати уряд Миколи АЗАРОВА і підсилити Кабмін. Звичайно, ми свідомі того, що з його відходом з СБУ можемо втратити темп у боротьбі з корупцією, локомотивом якої був ХОРОШКОВСЬКИЙ, але зараз його зусилля потрібні в Кабінеті міністрів, у Мінфіні, щоб усунути недоліки в роботі міністерства", - сказав співрозмовник видання.

Експерти упевнені, що поява В.ХОРОШКОВСЬКОГО в уряді приведе до серйозного перерозподілу впливу в Кабміні. За інформацією видання, посада міністра - не остання посада, яку він обійме найближчим часом. В Адміністрації Президента готові до того, щоб В.ХОРОШКОВСЬКИЙ став одним із заступників глави уряду.

Як відомо, зараз у Кабміні вакантна посада віце-прем`єра, що звільнилася після того, як Віктора ТИХОНОВА, який її обіймав, було звільнено і пізніше призначено послом України в Білорусі.