Луценка судять вже дванадцять годин поспіль

Колегія суддів Печерського районного суду Києва вже 12-ту годину продовжує судове засідання з розгляду кримінальної справи проти екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, за сьогоднішній день допитано 5 свідків із 9-ти, яких було викликано на 9-ту годину ранку. При цьому ще четверо свідків очікують своєї черги за дверима зали засідання.

Близько 20.00 до зали судових засідань було знову допущено журналістів, яких раніше було видалено за рішенням головуючого у процесі судді Сергія ВОВКА.

Також в будівлі суду продовжує чергування бригада «швидкої допомоги», яка сьогодні неодноразово надавала Ю.ЛУЦЕНКУ медичну допомогу.

Як довго триватиме сьогоднішнє судове засідання, ніхто із учасників процесу сказати не може.

За 9 місяців слухання справи Ю.ЛУЦЕНКА в суді такий випадок, коли суд триває після закінчення робочого дня (Печерський суд працює з 09.00 до 18.00) трапляється вперше.