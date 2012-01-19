Українська делегація поїде домовлятися з МВФ 24 січня

Українська делегація 24 січня відбуде до Вашингтона для зустрічі з керівництвом Міжнародного валютного фонду.

Як повідомили УНІАН у прес-службі українського уряду, про це повідомив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ під час зустрічі зі спеціальним посланником Державного секретаря США з енергетичних питань у Євразії Річардом МОРНІНГСТАРОМ.

«Ми направляємо 24 числа до Вашингтона нашу представницьку делегацію для зустрічі з МВФ. Ми хочемо провести черговий раунд переговорів і сподіваємося на взаєморозуміння з керівництвом Фонду», - заявив М.АЗАРОВ.

Він також висловив надію, що американська сторона сприятиме Україні в питанні врегулювання проблемних питань на переговорах із МВФ.

Як повідомляв УНІАН, в результаті досягнутих на початку листопада 2011 року домовленостей, Україна і МВФ повернуться до перегляду програми співробітництва після завершення газових переговорів із Росією.