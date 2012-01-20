Азаров сам сидить у Facebook і міністрам радить

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ запевняє, що особисто відповідає на запитання українців на своїй сторінці у Facebook.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Києві, присвяченій підсумкам роботи уряду в 2011 році.

«Всі байки про те, що я сам особисто не читаю, за мене хтось пише, щось відповідає, - цілком не відповідає дійсності», - сказав М.АЗАРОВ.

За словами прем`єра, незважаючи на дуже напружений робочий графік, він знаходить можливість особисто поспілкуватися з відвідувачами його сторінки. М.АЗАРОВ назвав надзвичайно корисним таке спілкування в плані отримання важливої інформації.

Прем`єр також заявив, що вважає за доцільне, щоб кожен міністр запозичував його досвід прямого й безпосереднього спілкування з громадянами України.