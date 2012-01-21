Яценюк: зараз в опозиційному таборі немає жодних протиріч

20 січня на засіданні опозиційних партій було ухвалено Угоду про спільні дії об’єднаних опозиційних сил.

Про це заявив в інтерв’ю журналістам лідер «Фронту Змін» Арсеній ЯЦЕНЮК, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

Текст угоди буде оголошений 22 січня під час відзначення об’єднаною опозицією Дня Соборності на Софійській площі в Києві.

А.ЯЦЕНЮК переконаний у критичній необхідності того, щоб опозиція йшла об’єднаним фронтом. «Така необхідність підтримана всіма, й зараз в опозиційному таборі немає жодних протиріч. Тому що політикум почав розуміти, що від них залежить майбутнє країни. Це велика відповідальність і високі сподівання українців на зміни, які в першу чергу асоціюються з опозицією», - підкреслив він.

Усі ті, хто є справжніми демократами, хто бореться за долю України і українців, підписали цю угоду, заявив А.ЯЦЕНЮК.

«Не йдеться про існування окремих політиків. Ми піднялися набагато вище і сказали, що від того, наскільки ми єдині у постановці й досягненні цілей, залежить доля країни і кожного українця», - наголосив лідер «Фронту Змін».

Після підписання Угоди про спільні дії, на його переконання, опозиція отримала кредит довіри від українців. «Ми маємо повернути його сторицею – і це означатиме, що виграла країна й українці та що опозиція виправдала сподівання. Я і мої колеги з опозиції, які реально усвідомлюють свою відповідальність, не дозволимо повторитися помилкам минулого», - сказав він.

А.ЯЦЕНЮК також нагадав, що 22 січня представники об’єднаних опозиційних сил відзначать День Соборності України на Софійській площі у Києві, де й буде оголошено текст угоди.

«Ми заявимо про єдність України, єдність українського народу і єдність українського демократичного політикуму. Ми запросили на Софійську площу людей із усієї України. Досвід 3 грудня (акція «Фронту Змін» «Україна проти Януковича») довів, що українці здатні боротися за свої права і свободу», - додав він.