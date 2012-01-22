США наполягають на доступі незалежних лікарів до Тимошенко

Посол США в ОБСЄ Іен КЕЛЛІ від імені свого уряду наполягає на забезпеченні доступу незалежних лікарів для проведення обстеження стану здоров'я екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, яка перебуває в Качанівській колонії в Харкові.

Про це повідомляє сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

«Ми стурбовані повідомленнями про умови тюремного ув'язнення Юлії ТИМОШЕНКО та доступ до медичної допомоги. Закликаємо уряд України розслідувати ці повідомлення і забезпечити відповідність умов тюремного ув'язнення своїм зобов'язанням перед ОБСЄ та Міжнародному пакту про громадянські і політичні права. Закликаємо уряд України запросити незалежних медичних експертів для оцінки стану її здоров'я", - заявив І.КЕЛЛІ на засіданні Постійного комітету ОБСЄ у Відні (Австрія) у зв'язку з майбутнім головуванням України в ОБСЄ.

Американський дипломат вкотре висловив серйозну занепокоєність через порушення в судовому процесі, що супроводжували справу проти колишнього прем'єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО, винесенням їй обвинувального вироку і умовами її утримання під вартою.

"Ми залишаємося прихильниками просування України на шляху європейської інтеграції та вітаємо активну участь України у справах ОБСЄ. Нинішній, 2012-й, рік ми вважаємо вирішальним як для України, так і для ОБСЄ, і розраховуємо на роботу в партнерстві з Україною, яка готується стати нашим наступним чинним головою", - заявив І.КЕЛЛІ.

На його думку, цього року в України буде багато можливостей, щоб визначити характер свого головування в 2013 році. "У грудні Президент ЯНУКОВИЧ заявив, що майбутні українські вибори продемонструють сумлінне ставлення України до демократії. Ми вітаємо цю обіцянку і заяву про те, що для контролю над виборами будуть запрошені міжнародні спостерігачі. Зокрема, сподіваємося, що новий закон України про парламентські вибори буде виконуватися в тому ж дусі консенсусу, в якому він був прийнятий. Україна може подавати приклад іншим, демонструючи свою прихильність своєчасному, неупередженому і прозорому визначенню раціональних виборчих округів", - підкреслив американський дипломат.

"Обов'язки чинного голови численні і вимагають, перш за все, лідерства на власному прикладі", - заявив І.КЕЛЛІ.

Як зазначається в повідомленні сайту, в середині січня Ю.ТИМОШЕНКО звернулася до керівництва Качанівської виправної колонії з письмовою заявою про відмову від допомоги і ліків, що надаються тюремними лікарями. 6 січня приблизно о 22.30 Ю.ТИМОШЕНКО раптово втратила свідомість відразу після прийому ліків, які їй надали співробітники колонії у зв'язку з захворюванням на ГРВІ. Сусідка Ю.ТИМОШЕНКО по камері почала стукати в двері, намагаючись викликати допомогу. Незважаючи на постійне відеоспостереження в камері, яке, за інформацією Державної пенітенціарної служби, встановлено для безпеки ув'язнених, лише через 20 хвилин до Ю.ТИМОШЕНКО прибули тюремні медики, які почали реанімаційні заходи для того, щоб повернути екс-прем'єра України до життя.

Остаточно вивести Ю.ТИМОШЕНКО з критичного стану лікарям вдалося тільки після півночі. Протягом більш як 2 годин тиск у екс-прем'єра був катастрофічно низьким і становив 60/40. О другій годині ночі на 7 січня був терміново скликаний консиліум, який призначив проведення клінічного обстеження. Саме тому на наступний день Ю.ТИМОШЕНКО була терміново вивезена до харківської лікарні, де було проведено клінічне обстеження (рентген, МРТ, КТ) і взято аналіз крові.