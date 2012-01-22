Порошенко про земельний банк і корупційні схеми

Ексклюзивне право Державного земельного банку кредитувати аграріїв під заставу сільськогосподарської землі суперечить законодавству і негативно відіб‘ється на АПК України. Таку думку висловив у своїй статті для «Дзеркала тижня. Україна» (№2) голова ради НБУ Петро ПОРОШЕНКО.

"Законопроект «Про ринок земель» є реальним джерелом загроз для жителів села. До закладених у ньому системних недоліків можна віднести ідею створення Державного земельного банку, який монопольно кредитуватиме «пріоритетні» напрями аграрного комплексу під 3% від ставки Національного банку (щоправда, не вказано, якої саме, що свідчить про «компетентність» авторів проекту)", - вважає П.ПОРОШЕНКО. Він зазначає, що депозитну базу під таку низьку процентну ставку залучити нереально, тому єдиним джерелом надходження необхідних ресурсів до Земельного банку може стати тільки рефінансування Національного банку України, тобто нічим не забезпечена кредитна емісія національної грошової одиниці.

"Сьогодні банківська система країни страждає від дефіциту надійних позичальників, якими, власне, і могли б стати власники земельних паїв. Також незрозумілим залишається майбутнє тих банків, які вже інвестували в аграрне виробництво гроші, одержані, зокрема, і від депозитів мільйонів українських громадян, не створюючи при цьому додаткового навантаження на бюджет і фінансову систему країни. Напевно, зацікавлені чиновники вважають, що механізм з ексклюзивними правами Державного земельного банку дозволить їм тихо реалізувати свої корупційні схеми - придбання за безцінь землі у селян і концентрацію паїв в обсязі 10-15 млн. га", - вважає експерт, наголошуючи, що, на його думку, "мета такої афери - подальша спекуляція українською землею на світових ринках, але, переконаний, жоден із суверенних фондів Китаю, країн Південно-Східної Азії, Перської затоки й інших багатих країн не захоче мати справу з «брудними» активами".

П.ПОРОШЕНКО також додав, що процедура створення банків регулюється Законом «Про банки і банківську діяльність», і не повинна визначатися Законом «Про ринок земель», оскільки це суперечить чинному законодавству. "Автори ж проекту своєму чиновницькому «новодєлу» надають унікальну можливість брати у заставу земельні паї. У мене викликає великі сумніви ефективність такої установи", - зазначив він.

П.ПОРОШЕНКО вважає, що прямим економічним наслідком ухвалення цього законопроекту стане припинення або розірвання договорів оренди сільськогосподарських земель з великими агрогосподарчими суб'єктами, які є не лише основними виробниками й експортерами сільськогосподарської продукції, але й платниками чималих податків до державного бюджету. При цьому він підкреслив, що більшість з них вже вийшли на IPO, тобто залучили іноземні інвестиції шляхом розміщення на біржах своїх цінних паперів і одержали інвестиції в сотні мільйонів євро, в основному з пенсійних фондів країн Європейського Союзу.

"Виникає багато питань і про якість ринкових відносин, рівність суб'єктів на ринку фінансових послуг і інші базові вимоги економічної безпеки. Скажу більше, непрофесійне втручання аграрних лобістів у законодавчий процес, що регулює фінансову і банківську сферу, формує загрози для економічної безпеки держави", - підкреслив він.