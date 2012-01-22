«Наша Україна» підписала Угоду про об’єднання опозиції

«Наша Україна», як і всі опозиційні партії - учасники Комітету опору диктатурі , є підписантом Угоди про об’єднання опозиції.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії, спростовуючи коментарі лідера партії «Українська платформа – Соборність» Павла ЖЕБРІВСЬКОГО про те, що «Наша Україна» - в «числі партій, яка не буде брати участі у підписанні угоди».

У прес-службі також повідомили, що сьогодні численні активісти партії взяли участь у спільній акції опозиції до Дня Соборності України на Софійській площі у Києві.

Як відомо, сьогодні низка ЗМІ поширили коментар П.ЖЕБРІВСЬКОГО про те, що партія "Українська платформа - Соборність", а також ще кілька партій, в тому числі «Наша Україна» не братимуть участі в підписанні декларації про єдність опозиції.