У Путіна кажуть, що відмова від ЄАС стане для Януковича початком кінця

Відмова України від вступу до Євразійського союзу стане початком кінця Президента Віктора ЯНУКОВИЧА і Партії регіонів.

Про це йдеться в одному з сигнальних екземплярів агітаційної брошури "101 питання начальнику штабу", підготовленої виборчим штабом кандидата в Президенти Російської Федерації Володимира ПУТІНА і російською "Литературной газетой", пише видання «КоммерсантЪ-Украина» (№ 17 від 7 лютого ц.р.).

Як відзначає газета, про своє спілкування з В.ПУТІНИМ у брошурі розповідає начальник його штабу, режисер Станіслав ГОВОРУХІН. Агітаційний матеріал витриманий в манері газетного інтерв`ю і підкреслено неформальному стилі.

Так, виборчий штаб В.ПУТІНА вважає "передачу Криму в 1954 році, а потім його нинішнє перебування у складі України яскравою історичною несправедливістю щодо Росії та російського народу".

Водночас С.ГОВОРУХІН відзначає, що "можливість повернення Криму і Севастополя мирним, а тим більше військовим шляхом у наш час неможлива в принципі", тому найкращим варіантом ставлення Москви до Києва є "зробити все, аби Україна збереглася в єдиному економічному, релігійному, культурно-історичному просторі з Росією".

Більш жорстко голова штабу висловлюється про Президента Віктора ЯНУКОВИЧА. Нагадуючи, що Росія запропонувала Україні "будувати повноцінне майбутнє разом в Євразійському союзі", і відзначаючи, що "Захід не збирається пускати Україну в Європейський союз", весь вантаж відповідальності за реалізацію цього плану С.ГОВОРУХІН покладає саме на Президента України.

"У мене немає остаточної відповіді на питання, що обере ЯНУКОВИЧ, зате я точно знаю, що, всупереч усім ілюзіям нинішньої української влади, відмова від пропозиції Росії стане для ЯНУКОВИЧА і його Партії регіонів початком кінця. І дуже велика вірогідність того, що в результаті їхнього провалу політичний маятник в Україні знову гойднеться в бік більш радикальних антиросійських сил", - вважає С.ГОВОРУХІН.