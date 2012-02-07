Литвин вважає, що ПАРЄ підіграла антиєвропейським силам в Україні

Парламентська Асамблея Ради Європи своєю останньою резолюцією щодо України мимоволі підіграла антиєвропейським силам.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН сказав у своєму виступі на відкритті десятої сесії.

«Не ставлячи під сумнів об’єктивність оцінок, разом з тим вважаю за необхідне наголосити, що останнім рішенням ПАРЄ мимоволі підіграла антиєвропейським силам в Україні і не лише в Україні. І це також реальність, та й ми продемонстрували, що не надто віримо у власні сили і не надто віримо в Україну. Все ще живемо синдромом державної неповноцінності і плутаємо державу з владою», - наголосив він.

При цьому В.ЛИТВИН додав, що «можна не любити владу, але треба поважати Україну і припинити ставитись до держави як до особистої власності, бо в нас виходить, що не політик – то власник, а народ – матеріал для експериментів».

В.ЛИТВИН підкреслив, що політики «не повинні допустити заганяння України в ізоляцію, як би цього комусь не хотілося, не повинні допустити зведення її суверенітету до такої собі формальності, здебільшого залежної від зовнішніх обставин».

«Для початку треба відмовитися від нашої внутрішньої зловтіхи, вдоволеного потирання долонь, мовляв, як ми їх. Не їх - а країну. Рівно ж як і від самозаспокоєння, знову ж таки, мовляв, рекомендації – вони і є рекомендації, а нам своє робити», - зазначив В.ЛИТВИН.

Він вважає, що влада має зважитись «на складні рішення, показати реальний рух і реальні часові рамки у розв’язанні кожної проблеми».

Голова ВР підкреслив, що має бути налагоджений новий діалог з Європою. «Україна має говорити одним голосом – голосом країни, принаймні на зовнішній політичній арені», - зазначив В.ЛИТВИН.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня на сесії у Страсбурзі Парламентська Асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію “Функціонування демократичних інституцій в Україні”.

Асамблея, зокрема, закликала Україну негайно провести конституційну реформу з урахуванням висновків Венеціанської комісії, а також висловила стурбованість недосконалістю нового закону про вибори в Україні.

Крім того, у документі ПАРЄ висловила стурбованість станом здоров’я ув’язнених колишніх урядовців України: екс-міністра внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКА, колишнього т.в.о. міністра оборони Валерія ІВАЩЕНКА і колишнього прем’єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО.

Також ПАРЄ виступила за скасування обвинувачень членам колишнього уряду України.

ПАРЄ не виключила застосування санкцій проти України за невиконання її вимог.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сформував робочу групу, яка має працювати над втіленням рекомендацій, викладених у резолюції.