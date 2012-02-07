Наливайченко каже, що на місце Карпачової нав’язують «липу»

Голова політради партії «Наша Україна» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО закликав народних депутатів від опозиційних фракцій спільно висунути кандидатом на посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини відомого правозахисника, голову правління Української Гельсінської Спілки з прав людини та співголову Харківської Правозахисної групи Євгена ЗАХАРОВА.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі партії.

«Новим уповноваженим з прав людини має стати авторитетний фахівець, який не є висуванцем влади. Це – аксіома для будь-якої цивілізованої влади. Нам знову нав’язують «липу». Після «липової» Конституційної асамблеї тепер йде мова про «липових» захисників прав людини від влади, які більше нагадують інквізиторів. Опозиція має домогтися обрання на посаду омбудсмена Євгена ЗАХАРОВА, чий фаховий і людський авторитет – незаперечний. Добре знаючи ЗАХАРОВА, розумію, що саме він здатний протистояти репресіям влади і захищати права людей – реально, а не для преси», - заявив політик.

За його словами, обрання Є.ЗАХАРОВА на посаду омбудсмена дозволить значно посилити парламентський контроль за додержанням конституційних прав та свобод людини і громадянина.

Перш за все, йдеться про права, які систематично порушуються владою, зокрема права на соціальний захист, законні соціальні виплати і пенсійне забезпечення, права на справедливий суд та гуманне поводження із засудженими, права на мирні зібрання та свободу політичної діяльності.

Як повідомляв УНІАН, 28 січня Українська Гельсінська Спілка з прав людини (УГСПЛ) звернулася до депутатів Верховної Ради з пропозицією висунути на посаду Уповноваженого з прав людини Євгена ЗАХАРОВА, голову Правління УГСПЛ.