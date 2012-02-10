Тейшейра: Зона вільної торгівлі з СНД та Євросоюзом - неможлива

Голова Представництва ЄС в Україні Жозе Мануель Пінту ТЕЙШЕЙРА заявляє, що зона вільної торгівлі з СНД та Євросоюзом – неможлива.

Про це він заявив в інтерв`ю "5 каналу".

Ж.ТЕЙШЕЙРА назвав нонсенсом ситуацію, коли переговори про зону вільної торгівлі з ЄС завершені, угода готова, але досі не підписана.

Голова представництва Європейського Союзу в Україні зазначив: "Євросоюз послідовно і від самого початку заявляв, що поглиблена та виключна зона вільної торгівлі, яка передбачає значну інтеграцію України з ЄС, являється несумісною з угодою про зону вільної торгівлі з країнами СНД та Митним союзом між Росією, Білоруссю та Казахстаном".

Нагадаємо, Угоду про зону вільної торгівлі з СНД прем`єр Микола АЗАРОВ підписав на саміті в Санкт-Петербурзі у жовтні торік. Верховна Рада має ратифікувати її після 20 лютого.

Водночас Україна та ЄС узгодили, але поки що не підписали аналогічну угоду. Представники влади неодноразово заперечували, що домовленості з Євросоюзом та СНД взаємовиключні.