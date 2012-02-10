Обстежувати Тимошенко будуть два німці і п'ять канадійців

Захист колишнього прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО сьогодні або в понеділок звернеться до керівництва Качанівської колонії та пенітенціарної служби з проханням, щоб Ю.ТИМОШЕНКО дала згоду на те, щоб до складу медичної комісію з її обстеження увійшли народні депутати від фракції БЮТ-Батьківщина чи НУ-НС, які мають медичний фах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу лідер фракції «БЮТ-Батьківщина» Андрій КОЖЕМ’ЯКІН.

Він також підтвердив, що в понеділок очікується приїзд в Україну іноземних медиків, котрі мають взяти участь в роботі комісії з обстеження Ю.ТИМОШЕНКО.

«У понеділок очікується приїзд спеціалістів - це два спеціалісти німецької клініки і 5 канадійців», - сказав А.КОЖЕМ’ЯКІН.

Він також повідомив, що сьогодні відбулась зустріч народних депутатів України із фракції «БЮТ-Батьківщина» та з фракції НУ-НС з представниками Міністерства охорони здоров’я з приводу обстеження Ю.ТИМОШЕНКО у Качанівській колонії.

Він зазначив, що представники МОЗ під час цієї зустрічі не висловили заперечень, щоб в складі комісії з обстеження Ю.ТИМОШЕНКО були представники Червоного Хреста.

А.КОЖЕМ’ЯКІН запевнив, що «МОЗ готове приступити до виконання свого плану обстеження Ю.ТИМОШЕНКО у Качанівській колонії з проведенням лабораторних досліджень». Він також повідомив, що захист Ю.ТИМОШЕНКО сьогодні, якщо встигне, або в понеділок звернеться з приводу того, щоб до медкомісії увійшли один або два народні депутати, які мають медичний фах.

А.КОЖЕМ’ЯКІН стверджує, що в МОЗ не бачать перешкод для введення в комісію народних депутатів, але зазначають, що для цього має бути згода Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 9 лютого в Міністерстві закордонних справ повідомили, що МЗС очікує, що іноземні лікарі з 13 лютого приступлять до обстеження стану здоров’я колишнього прем’єр-міністра України Ю.ТИМОШЕНКО, яка відбуває покарання у Качанівській колонії в Харкові.

За даними зовнішньополітичного відомства, на сьогоднішній день тільки німецька сторона передала всі необхідні документи, засвідчені в передбаченому законодавством порядку. «Натомість ми очікуємо на належним чином оформлені документи канадської сторони, що дозволить залучити канадських спеціалістів до роботи спільної медичної комісії в рамках українського правового поля», - йдеться у повідомленні.

Також, повідомили в МЗС, досі українською стороною не отримано переліку медичного обладнання та відповідних документів, які планується ввезти на територію України для проведення обстеження Ю.ТИМОШЕНКО.

«Переконані, що ці питання будуть врегульовані у найкоротші терміни, що дозволить створити необхідне правове поле для роботи спільної медичної комісії з 13 лютого ц.р.», - підкреслили в Департаменті інформаційної політики МЗС.

Нагадаємо, 8 лютого захисник екс-прем`єр-міністра Сергій ВЛАСЕНКО заявив, що влада України перешкоджає організації незалежного обстеження стану здоров`я Ю.ТИМОШЕНКО.

"Держава в особі Міністерства охорони здоров`я, Генеральної прокуратури, Державної пенітенціарної служби весь час ставлять якісь перепони цьому", - сказав С.ВЛАСЕНКО. "Німецькі та канадські лікарі готові приїхати у будь-який момент. При цьому українська влада вже другий тиждень придумує якісь відмовки", - додав захисник екс-прем`єр-міністра.

Сьогодні, 10 лютого, на сайті Генпрокуратури розміщено повідомлення, в якому наголошується, що ГПУ у межах своєї компетенції, сприятиме забезпеченню організації обстеження міжнародними та українськими фахівцями Ю.ТИМОШЕНКО у понеділок, 13 лютого.

«У понеділок, 13 лютого 2012 року, в Україну прибувають фахівці з Федеративної Республіки Німеччини та Канади, які разом з українськими лікарями проведуть комісійне обстеження Ю.ТИМОШЕНКО. Генеральна прокуратура України, у межах своєї компетенції, сприятиме забезпеченню організації обстеження міжнародними та українськими фахівцями Ю.ТИМОШЕНКО», - йдеться в повідомленні, розміщеному сайті ГПУ .