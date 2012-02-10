Кучма вважає, що Росії потрібен Путін

Росії на даному етапі потрібен Володимир ПУТІН, заявив екс-Президент України Леонід КУЧМА у п`ятницю на засіданні Клубу головних редакторів СНД в Києві. Про це повідомляє РІА «Новости».

«Я переконаний, що Росії сьогодні потрібен ПУТІН. Але ПУТІН буде іншим", - сказав Л.КУЧМА, відповідаючи на запитання журналістів про своє ставлення до мітингів у Росії, що відбувалися на Болотній площі в Москві та в інших місця.

Екс-Президент вважає, що «Росії пощастило, вони могли спостерігати за процесами «помаранчевої революції» в Україні». На його думку, «звичайно, якісь висновки Росія мабуть зробила».

«Я думаю, в Росії однозначно вже зрозуміли, що (якщо покладатися) тільки на сировину, можна опинитися в тому становищі, в якому опинився Радянський Союз за часів Леоніда Ілліча Брежнєва - приходь, бери голіруч: тільки опустили ціни на нафту, і Радянський Союз розсипався», - додав Л.КУЧМА.

Він зазначив, що сьогодні основою всієї потужності Росії є нафта, газ, інші види сировини, але РФ не може змагатися на світових ринках своєю високотехнологічною продукцією, за винятком деяких видів оборонної продукції, але це – «старі запаси».

«Отож, треба думати, як виправляти становище. Я вважаю, що над багатьма проблемами ми могли б працювати разом», - підкреслив екс-Президент України.