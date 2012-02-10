Литвин про Росію: Ми настільки пов'язані, що проблеми будуть виникати постійно

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що ратифікація Угоди про створення зони вільної торгівлі і рамках Співдружності Незалежних Держав не припинить економічні війни між Україною та Росією.

Про це він заявив сьогодні в інтерв`ю телеканалу “Рада”, відповідаючи на запитання, чи допоможе ця угода уникати в майбутньому таких війн.

“Ні. Ми настільки тісно пов`язані, що ці проблеми будуть виникати постійно”, - сказав спікер.

В.ЛИТВИН зауважив, що розглядає економічні конфлікти як такі, які мають призводити до нової якості відносин між Україною та РФ.

“Ми повинні визначити свої національні інтереси, демонструвати свій національний егоїзм, але ми повинні бачити, що є й інтереси Росії, і у неї є також свій національний егоїзм”, - наголосив голова ВР.

В.ЛИТВИН зауважив, що країна мають іти на взаємні поступки, але такі, від яких виграли б обидві сторони.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня 2011 року у Санкт-Петербурзі прем`єр-міністри країн-членів СНД підписали угоду про створення зони вільної торгівлі.

Договір про ЗВТ підписали Росія, Україна, Білорусь, Казахстан, Вірменія, Таджикистан, Молдова та Киргизія.

5 січня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що найближчим часом передасть угоду до Верховної Ради на ратифікацію.

6 лютого перший віце-прем’єр-міністр Андрій КЛЮЄВ повідомив, що Адміністрація Президента України цього тижня передасть до Верховної Ради повний текст угоди.