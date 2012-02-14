"Батьківщина", "Фронт" і "Свобода" уклали угоду на Черкащині

13 лютого черкаські обласні організації партій «Батьківщина», «Фронт Змін» та «Свобода» уклали угоду про спільні дії на парламентських виборах 2012 року.

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі Черкаської обласні організації «Батьківщини», в угоді йдеться про те, що партії формують єдиний список кандидатів у народні депутати України, які балотуватимуться у мажоритарних округах. Здійснюватись це буде за принципом "один округ – один кандидат від об’єднаної опозиції".

Крім того, облорганізації висувають базові вимоги до кандидатів - патріотизм, порядність, принциповість, фаховість, громадський авторитет та бездоганну репутацію, а також несуть відповідальність за кожного висунутого кандидата перед українським народом.

В угоді, зокрема, йдеться, що «…що єдиним опонентом для об’єднаної опозиції є чинний режим і ті політичні сили, які його уособлюють. Тому ми відмовляємось від публічної взаємної критики та декларуємо принцип взаємоповаги і взаємного непоборювання між усіма опозиційними політичними силами».

Лідери обласних партійних організацій-учасниць угоди, зобов’язалися забезпечити її безумовне виконання.

Крім того, голови обласних організацій опозиційних партій Черкащини звернулися із закликом до міжнародних та українських організацій спрямувати своїх спостерігачів на виборчі дільниці Черкащини у день голосування на виборах до українського парламенту.