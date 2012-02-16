Влада Києва обіцяє захистити майстерні художників від рейдерів
11:13, 16 лютого 2012Політика
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Новохатько просить бути уважними до угод
Міська влада не допустить рейдерського захоплення майстерень художників. Про це, як повідомляє прес-служба КМДА, заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Леонід Новохатько.
Водночас, він звернувся до художників з проханням бути уважнішими щодо дотримання умов договорів оренди.
«Творчі люди не завжди вчасно дбають про продовження договорів, а цим часто користуються недобросовісні люди. Але фактично мова йде про співвідношення матеріального і духовного у сучасному житті. Це загальна проблема, її не можна зводити до двобою чиновника і митця. Влада повинна думати про культуру і підтримувати її – і законодавчо, і матеріально», – зазначив Леонід Новохатько.
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