Влада Києва обіцяє захистити майстерні художників від рейдерів

Міська влада не допустить рейдерського захоплення майстерень художників. Про це, як повідомляє прес-служба КМДА, заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Леонід Новохатько.

Водночас, він звернувся до художників з проханням бути уважнішими щодо дотримання умов договорів оренди.

«Творчі люди не завжди вчасно дбають про продовження договорів, а цим часто користуються недобросовісні люди. Але фактично мова йде про співвідношення матеріального і духовного у сучасному житті. Це загальна проблема, її не можна зводити до двобою чиновника і митця. Влада повинна думати про культуру і підтримувати її – і законодавчо, і матеріально», – зазначив Леонід Новохатько.