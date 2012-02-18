Азаров заспокоює: йому вистачить влади, щоб примусити віце-прем'єрів слухатися

Перестановки в уряді логічно завершують формування структур, відповідальних за національну безпеку.

Про це заявив прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ в ефірі програми «Шустер live» у п`ятницю ввечері.

«Все це логічно завершує формування тих структур, які відповідають за національну безпеку, за реакцію нашої країни на ті загрози і ті ризики, з якими пов`язана сьогоднішня ситуація у світі», - сказав М.АЗАРОВ.

Він також підкреслив, що має достатньо повноважень, і всі члени уряду виконують усі його розпорядження.

"Повірте, у мене достатньо влади, і всі міністри і віце-прем`єр-міністри будуть, безумовно, виконувати всі розпорядження прем`єр-міністра. В іншому разі вони не будуть працювати в уряді", - заявив М.АЗАРОВ.