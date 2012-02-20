Єфремов: ВР поки не готова до ратифікації угоди про ЗВТ в рамках СНД

Голова фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ заявляє, що Верховна Рада наразі не готова до синхронної ратифікації Угоди про зону вільної торгівлі з країнами СНД.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ЄФРЕМОВ заявив сьогодні під час брифінгу, коментуючи можливість синхронної ратифікації угоди парламентами України та Росії.

«Ми не готові на сьогодні до того, щоб імплементувати той документ, який є», - сказав О.ЄФРЕМОВ.

За його словами, наразі над документом продовжується робота спільно з представниками Російської Федерації. «Якщо ми доопрацюємо його до того стану, який ми розуміємо, ми готові будемо вийти на імплементацію в будь-який день. Але на сьогодні така робота ще не закінчена», - наголосив О.ЄФРЕМОВ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 20 лютого, голова Державної думи Федеральних зборів Російської Федерації Сергій НАРИШКІН заявив про досягнення домовленості між Україною та Росією щодо синхронної ратифікації Угоди про зону вільної торгівлі в рамках СНД.

За його словами, досягнуто домовленість про те, що угода про зону вільної торгівлі на теренах СНД буде «одночасно синхронно розглядатися».

Водночас С.НАРИШКІН не уточнив, чи є домовленість про дату такої синхронної ратифікації цього документа.

Довідка УНІАН. 18 жовтня 2011 р. у Санкт-Петербурзі (Росія) прем`єр-міністри країн-членів СНД підписали угоду про створення зони вільної торгівлі. Договір про ЗВТ підписали Росія, Україна, Білорусь, Казахстан, Вірменія, Таджикистан, Молдова і Киргизія. Договір не підписали Азербайджан, Туркменістан і Узбекистан. Разом із тим, було заявлено, що ці країни планують приєднатися до нього.

20 грудня 2011 р. у Москві Президент Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що Україна готова обговорити питання синхронної ратифікації країнами-членами Співдружності Незалежних Держав угоди про створення зони вільної торгівлі в рамках СНД.

21 грудня Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ повідомив, що Росія готова до синхронної ратифікації договору про ЗВТ у рамках Співдружності.